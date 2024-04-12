США и Венесуэла провели тайные переговоры перед восстановлением санкций

Bloomberg: представители США и Венесуэлы тайно обсудили санкции против нефти

Представители США и Венесуэлы провели тайные переговоры в Мексике на фоне приближения сроков, когда Вашингтон должен возобновить санкции против нефтяной промышленности латиноамериканской страны из-за продолжающегося давления на оппозицию. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Также при поддержке США в Каракас прилетел президент Колумбии Густаво Петро, переговоры которого со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро продолжались почти три часа. На следующий день он встретился с кандидатом в президенты от оппозиции Мануэлем Росалесом.

Как отмечает издание, блокирование нескольких кандидатов от оппозиции поставило США в сложное положение. С одной стороны, Мадуро нарушает заключенное в прошлом году при поддержке США соглашение с оппозицией.

С другой, ситуация на нефтяном рынке такова, что ограничение поставок нефти из Венесуэлы может привести к новому росту цен на топливо, что скажется и на американских потребителях. Этот фактор может повлиять на выборы уже в самих США, особенно с учетом того, что ключевым вопросом для избирателей стала миграция, и дорогой бензин будет дополнительным раздражением.

С октября по март лицензия, которую выдали США, позволила Венесуэле выручить дополнительно 740 миллионов долларов за продажу нефти. Если разрешение отменят, до конца года, Каракас недополучит около двух миллиардов долларов.

В конце прошлого года сообщалось, что Венесуэла стала одной из стран, рост добычи в которой смог частично компенсировать сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Только в ноябре производство в Венесуэле выросло на 40 тысяч баррелей в сутки.