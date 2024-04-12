В ЕС обвинили Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

Евродепутат Вандендриссхе обвинил Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

Член Европараламента (ЕП) от Бельгии Том Вандендриссхе обвинил платформу Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в политической цензуре и вмешательстве в выборы через практику ангажированной фильтрации контента — так называемого «теневого бана». Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Теневой бан» — искусственное снижение модераторами социальной сети показов определенных публикаций в ленте. Считается, что аккаунт может попасть в «теневой бан» из-за нарушения правил сообщества, однако ряд критиков утверждает, что посредством этого инструмента компании-владельцы соцсетей цензурируют «неугодные» мнения.

«Том Вандендриссхе — член фламандской оппозиционной партии "Фламандский интерес", которая, согласно опросам общественного мнения, является крупнейшей партией как во Фландрии, так и в Бельгии. На его странице в Facebook 235 000 подписчиков, а по почте у него есть доступ к 150 000 человек. У Тома Вандендриссхе на Facebook по-прежнему около 3000 подписчиков. Проблема здесь заключается в теневом бане, который продолжается уже некоторое время и который мешает ему адекватно общаться со своими избирателями», — говорится в письме Вандендриссхе.

Тот факт, что иностранная компания может оказывать такое влияние на европейские выборы, должен вызывать у нас серьезную озабоченность. С помощью этой практики теневого бана Facebook ограничивает свободу слова, свободу информации и необходимость проведения честных выборов в демократическом обществе Том Вандендриссхе член Европараламента от Бельгии

В связи с этим он обратился к ЕК с рядом вопросов. «Известно ли Еврокомиссии о практике теневого бана, направленной против политиков на платформах социальных сетей? Считает ли Комиссия, что такая практика представляет собой несанкционированное иностранное вмешательство в демократический процесс? Как Комиссия намерена пресекать и предотвращать такое грубое иностранное вмешательство?» — спросил парламентарий.

В октябре 2023 года член Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла писала, что Еврокомиссии стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах крупных соцсетей.

«Эта практика "теневого бана" использовалась, в частности, для сокрытия публикаций и контента, посвященных гуманитарному кризису в секторе Газа, чем подавляются голоса определенного сообщества», — писала Рафаэла.