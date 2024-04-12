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05:01, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

В ЕС обвинили Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

Евродепутат Вандендриссхе обвинил Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член Европараламента (ЕП) от Бельгии Том Вандендриссхе обвинил платформу Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в политической цензуре и вмешательстве в выборы через практику ангажированной фильтрации контента — так называемого «теневого бана». Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Теневой бан» — искусственное снижение модераторами социальной сети показов определенных публикаций в ленте. Считается, что аккаунт может попасть в «теневой бан» из-за нарушения правил сообщества, однако ряд критиков утверждает, что посредством этого инструмента компании-владельцы соцсетей цензурируют «неугодные» мнения.

«Том Вандендриссхе — член фламандской оппозиционной партии "Фламандский интерес", которая, согласно опросам общественного мнения, является крупнейшей партией как во Фландрии, так и в Бельгии. На его странице в Facebook 235 000 подписчиков, а по почте у него есть доступ к 150 000 человек. У Тома Вандендриссхе на Facebook по-прежнему около 3000 подписчиков. Проблема здесь заключается в теневом бане, который продолжается уже некоторое время и который мешает ему адекватно общаться со своими избирателями», — говорится в письме Вандендриссхе.

Тот факт, что иностранная компания может оказывать такое влияние на европейские выборы, должен вызывать у нас серьезную озабоченность. С помощью этой практики теневого бана Facebook ограничивает свободу слова, свободу информации и необходимость проведения честных выборов в демократическом обществе

Том Вандендриссхечлен Европараламента от Бельгии

В связи с этим он обратился к ЕК с рядом вопросов. «Известно ли Еврокомиссии о практике теневого бана, направленной против политиков на платформах социальных сетей? Считает ли Комиссия, что такая практика представляет собой несанкционированное иностранное вмешательство в демократический процесс? Как Комиссия намерена пресекать и предотвращать такое грубое иностранное вмешательство?» — спросил парламентарий.

В октябре 2023 года член Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла писала, что Еврокомиссии стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах крупных соцсетей.

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«Эта практика "теневого бана" использовалась, в частности, для сокрытия публикаций и контента, посвященных гуманитарному кризису в секторе Газа, чем подавляются голоса определенного сообщества», — писала Рафаэла.

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      Кирилл Садовский
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