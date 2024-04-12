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11:06, 12 апреля 2024Культура

В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки публично

Депутат Соловьев призвал Пугачеву публично извиниться за свои ошибки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Сергей Соловьев призвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву публично извиниться за свои ошибки. Об этом сообщает РИА Новости.

Политический деятель отметил, что получение возможности вновь выступать перед российской аудиторией зависит от самой исполнительницы. «На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что именно таким образом певица сможет заслужить прощение от народа, а также добавил, что даже в этом случае ее концерты будут проходить на сценах второго порядка и точно будут отсутствовать в эфирах российских телеканалов.

«Даже в случае прощения ее творческая судьба — закат, забвение, угасание», — отметил депутат.

Ранее актриса Эвелина Бледанс высказалась о возможном возвращении Пугачевой в Россию.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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