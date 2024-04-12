В Конгрессе США не захотели поставлять истребители Израилю

Axios: конгрессмен США Микс отказывается одобрить поставку истребителей Израилю

Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс отказывается одобрить поставку истребителей F-15 Израилю из-за давления со стороны коллег из Демократической партии США. Об этом сообщает портал Axios.

«Есть множество факторов, которые необходимо учитывать. Истребители F-15 не будут поставлены Израилю даже в случае одобрения сделки еще в течение пяти лет. Я обращаю внимание на множество деталей, рассматриваю различные факторы, в том числе ситуацию на земле», — заявил конгрессмен в беседе с порталом.

При этом Микс заявил, что еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

По данным портала, конгрессмен-демократ часто сталкивается с давлением от однопартийцев в Палате представителей, среди которых растет недовольство действиями Израиля в секторе Газа. Согласно публикации, коллеги Микса призывают его использовать свои полномочия и заблокировать поставку истребителей.

Ранее стало известно, что Пентагон недоволен атакой Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии, проведенной без предупреждения США об этих планах.