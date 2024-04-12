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14:33, 12 апреля 2024Россия

В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

Пресс-секретарь Песков указал на продолжение попыток вмешательства в дела России

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Враги России продолжают попытки вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что под особо пристальное внимание зарубежных государств попадают особо значимые даты, к которым Песков отнес и инаугурацию президента.

«[Такие] мероприятия (...) всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России», — объявил Песков.

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      Марк Леонов
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