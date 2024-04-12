В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа
Пресс-секретарь Песков указал на продолжение попыток вмешательства в дела России
Враги России продолжают попытки вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что под особо пристальное внимание зарубежных государств попадают особо значимые даты, к которым Песков отнес и инаугурацию президента.
«[Такие] мероприятия (...) всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России», — объявил Песков.