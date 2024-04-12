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08:41, 12 апреля 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Старовойт объявил об опасности атаки БПЛА в Курской области

Фото: РИА Новости

В Курской области действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он заверил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Старовойт призвал жителей Курской быть бдительными и доверять только проверенным источникам информации.

11 апреля стало известно, что удалось сбить три украинских дрона в Фатежском районе Курской области. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Еще раньше беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожили в Брянской области. Устройство сбили над территорией Брасовского района. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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