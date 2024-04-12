В России обновили данные о доверии россиян Путину

ФОМ: работу Путина положительно оценивает 82 % россиян

82 процента жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», итоги которого опубликованы на сайте организации.

Уровень доверия главе государства остался неизменным с 31 марта. Такое же число респондентов — 82 процента — считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Отрицательно о деятельности Путина высказались семь процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом.

Деятельность правительства положительно оценили 60 процентов опрошенных россиян, а уровень поддержки партии «Единая Россия» остановился на отметке 50 процентов.

В опросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 субъектах. Мнение россиян узнавали путем интервьюирования.

По состоянию на 29 марта работу Путина положительно оценили 84 процента респондентов.