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07:14, 12 апреля 2024Экономика

В России предложили штрафовать нетрезвых пользователей электросамокатов

В Минтрансе предложили штрафовать нетрезвых пользователей электросамокатов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Минтранс РФ совместно с кикшеринговым сервисом «Юрент» предложили штрафовать за езду на электросамокатах в пьяном виде на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал гендиректор сервиса Иван Туринге, пишет ТАСС.

«Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом», — отметил он.

На данный момент прорабатывается вопрос выявления и фиксации подобных нарушений. Сервис планирует реализовать возможность идентификации возраста пользователей через «Госуслуги».

Также «Юрент» в текущем году планирует инвестировать 1 рубль с каждой поездки пользователей в инфраструктуру и безопасность.

Ранее в России предложили оснастить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) в целях контроля их движения QR-кодом и радиочастотными чипами. Данный вопрос на днях обсуждался депутатами и представителями Минтранса России, Минпромторга РФ и бизнеса.

Ранее стало известно, что с открытием нового сезона в конце марта электросамокаты в Москве оборудовали увеличенными номерными знаками, чтобы проще отслеживать нарушителей.

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      Марина Совина
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