В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

На Урале местный житель получил срок в колонии за покушение на убийство знакомой

Ревдинский городской суд приговорил местного жителя к шести годам колонии за то, что он выбросил свою знакомую с балкона третьего этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Во время заседания свою вину он не признал. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 2 июля 2023 года фигурант распивал алкоголь с тремя знакомыми в своей квартире, находившейся на третьем этаже. Спустя какое-то время он лег спать, а когда проснулся, потерял свой телефон. В результате между гостями и хозяином возник конфликт. Во время ссоры мужчина вышел с потерпевшей на балкон, взял ее за ноги и перекинул через перила. Пострадавшая упала на козырек магазина и получила многочисленные травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину 11 раз ударили ножом и выбросили из окна.