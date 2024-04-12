Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:12, 12 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

На Урале местный житель получил срок в колонии за покушение на убийство знакомой

Фото: Unsplash

Ревдинский городской суд приговорил местного жителя к шести годам колонии за то, что он выбросил свою знакомую с балкона третьего этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Во время заседания свою вину он не признал. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 2 июля 2023 года фигурант распивал алкоголь с тремя знакомыми в своей квартире, находившейся на третьем этаже. Спустя какое-то время он лег спать, а когда проснулся, потерял свой телефон. В результате между гостями и хозяином возник конфликт. Во время ссоры мужчина вышел с потерпевшей на балкон, взял ее за ноги и перекинул через перила. Пострадавшая упала на козырек магазина и получила многочисленные травмы. Ей была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину 11 раз ударили ножом и выбросили из окна.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе». Власти хотят справедливого наказания всех причастных

      Кабмин Украины рассмотрит петицию о лишении права пленных звонить в Россию

      Российские бойцы уничтожили три наблюдательных пункта ВСУ в Запорожской области

      Боец «Азова» получил 28 лет колонии за расстрел раненой женщины в Мариуполе

      В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

      Легенда американского баскетбола обзавелся еще одним особняком во Флориде

      Мужчина купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море

      Обозначен срок запуска первой российской многоразовой ракеты

      Раскрыто состояние остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше