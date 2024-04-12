В США объяснили нежелание Запада прийти к миру на Украине

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Запад хочет отбить потраченные на Киев деньги

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Карен Квятковски заявила, что западные политики не стремятся достичь мира на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН Квятковски объяснила нежелание Запада прийти к миру на Украине и подчеркнула, что страны существенно потратились на поддержку Киева оружием и деньгами. Поэтому сейчас они хотят «отбить» потраченные средства. По ее мнению, западные инвестиции в украинских военных уменьшили ресурсы США и НАТО, а также снизили способность Киева вести прямые переговоры с Москвой.

«Западные лидеры видят, сколько они потратили, и настаивают на своего рода возмещении. Они не хотят терять свой вклад, так сказать», — отметила она.

Ранее Квятковски обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неграмотном использовании западной техники. «То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской операцией», — отметила она.