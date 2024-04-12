Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:52, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Украины

Bloomberg: у США отсутствует план Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины

Фото: Aaron Burden / Unsplash

У США отсутствует план Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По словам собеседников издания, Белый дом все больше разочаровывается как в республиканцах в Конгрессе США, так и европейских союзниках. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что российские войска могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.

Американский чиновник заявил, что странам Европы следует перестать медлить и начать использовать прибыль от заблокированных российских активов, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина может остаться без помощи США из-за разногласий в Конгрессе. По данным издания, поскольку у Украины не хватает вооружения, то ее союзники очень рассчитывают, что после окончания двухнедельных каникул у законодателей Джонсон сможет быстро провести пакет помощи через Палату представителей и Сенат.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      Глава МИД Ирана рассказал Бербок об ударе по Израилю

      Зеленского уличили в желании продолжить «набивать себе карманы»

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума

      На Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины

      Названа причина отсутствия оргазмов у многих женщин

      Джастин Бибер поселится рядом с подругами жены

      Ставшая порномоделью тюремщица пожаловалась на преследующих ее заключенных

      В ЕС обвинили Facebook в цензуре и вмешательстве в выборы

      В ДНР рассказали о бойцах «Азова» в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше