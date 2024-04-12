В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Украины

Bloomberg: у США отсутствует план Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины

У США отсутствует план Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По словам собеседников издания, Белый дом все больше разочаровывается как в республиканцах в Конгрессе США, так и европейских союзниках. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что российские войска могут добиться серьезных успехов в ближайшие недели.

Американский чиновник заявил, что странам Европы следует перестать медлить и начать использовать прибыль от заблокированных российских активов, чтобы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина может остаться без помощи США из-за разногласий в Конгрессе. По данным издания, поскольку у Украины не хватает вооружения, то ее союзники очень рассчитывают, что после окончания двухнедельных каникул у законодателей Джонсон сможет быстро провести пакет помощи через Палату представителей и Сенат.