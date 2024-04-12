Квятковски: нацизм на Украине объединил действующих в интересах США и НАТО

Экс-аналитик Пентагона лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что после переворота 2014 года нацизм на Украине объединил людей, действующих в интересах Вашингтона и НАТО. Трансляция заседания Совбеза ООН доступна на сайте организации.

По ее словам, нацизм всегда подвергается осуждению, однако на Украине он объединил людей, которые «делали бы то, что нужно США и НАТО». Квятковски считает, что пришедших к власти в 2014 году «охватил своего рода украинский национализм, который в значительной степени опирался на украинскую нацистскую идеологию».

Бывший аналитик напомнила, что американские сенаторы и руководители НАТО радуются «хорошей инвестиции», говоря о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако именно западная поддержка разведданными, военной техникой и слежением, равно как и дипломатическая помощь, позволили Киеву осуществлять атаки на Донбасс в течение восьми лет.

«Без этой западной поддержки и помощи, а также нескрываемой ненависти США и НАТО к России минские договоренности могли бы исполняться в более полном объеме, и в итоге мирные договоренности могли бы быть достигнуты без войны», — заключила она.

Квятковски отметила, что западные страны поставляют оружие ВСУ ради удержания власти нынешнего правительства в Киеве.