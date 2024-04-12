В третьем российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА
Глава Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.
Ранее аналогичный сигналы прозвучали в Курской и Белгородской областях.
Совершили ли БПЛА атаки или продолжили движение, не уточняется. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал в блоге губернатор Гусев.
При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.
В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.