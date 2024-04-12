Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 12 апреля 2024Россия

В третьем российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА

Глава Воронежской области Гусев: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Гусев.

Ранее аналогичный сигналы прозвучали в Курской и Белгородской областях.

Совершили ли БПЛА атаки или продолжили движение, не уточняется. «Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал в блоге губернатор Гусев.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

      В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

      Новый закон о мобилизации на Украине назвали противоправным

      Полиция пришла домой к популярному блогеру из-за одного фото с ребенком

      Нескольким космонавтам присвоили звание Героев России

      Грузовик затонул в двух метрах от трассы в российском регионе

      Во Франции заявили о вассальной зависимости Парижа от НАТО

      Подполье заявило об ударе по Хмельницкой области

      Стеснявшаяся своего тела женщина сбросила 24 килограмма благодаря новой привычке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше