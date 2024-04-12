Во втором российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

РСЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале службы предупреждения чрезвычайных ситуаций региона.

Белгородская область стала вторым российским регионом, где утром 12 апреля объявили об опасности удара БПЛА — до этого аналогичный сигнал прозвучал в Курской области.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.