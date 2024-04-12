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06:44, 12 апреля 2024Россия

ВС России уничтожили вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: в Часовом Яре уничтожена вышка с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, ретранслятор на расстоянии 8 км был поражен бойцами Вооруженных сил (ВС) России пуском управляемой ракеты из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

После этого расчет ПТРК оперативно сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу.

В марте стало известно, что оператор российского FPV-дрона уничтожил роботизированную платформу THeMIS Вооруженных сил Украины. Беспилотник, разработанный эстонской компанией Milrem Robotics, может нести до 1200 килограммов полезной нагрузки.

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      Марина Совина
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