ВС России уничтожили вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: в Часовом Яре уничтожена вышка с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса костромских десантников уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, ретранслятор на расстоянии 8 км был поражен бойцами Вооруженных сил (ВС) России пуском управляемой ракеты из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

После этого расчет ПТРК оперативно сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу.

В марте стало известно, что оператор российского FPV-дрона уничтожил роботизированную платформу THeMIS Вооруженных сил Украины. Беспилотник, разработанный эстонской компанией Milrem Robotics, может нести до 1200 килограммов полезной нагрузки.