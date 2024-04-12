Высокую пожароопасность спрогнозировали в одной части России

Синоптик Вильфанд: высокая пожароопасность ожидается на юге европейской России

На юге европейской части России в ближайшие дни прогнозируется высокая пожароопасность — четвертого и пятого классов. Об этом жителей нескольких регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, пожароопасность четвертого класса ожидается в Липецкой, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике, Республике Калмыкия, в Ставропольском крае и на севере Дагестана, отметил синоптик.

Чрезвычайная пожароопасность — пятого класса — в ближайшие два дня возможна в Крыму, уточнил метеоролог. Вильфанд объясняет это высокими температурами воздуха в указанных регионах и длительным отсутствием осадков.

Ранее жителям Москвы предсказали похолодание после аномального тепла. Однако температура все равно окажется выше нормы — днем 12 апреля столбики термометров поднимутся до плюс 14-16 градусов Цельсия.