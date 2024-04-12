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03:30, 12 апреля 2024Наука и техника

Полковник рассказал о новых способах защиты танков

Полковник Матвийчук рассказал, что танки от дронов защищают «шашлычницами»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Современный танк имеет много степеней защиты, которые постоянно совершенствуются, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Вызовом для военных техников стало массовое использование беспилотников, которое вынудило искать новые способы противостояния атакам.

«Танк, как боевая бронированная машина, имеет много степеней защиты. Но все они рассчитаны на поражение в лобовую проекцию или по бортам. Именно там стоят активные элементы брони, динамические системы. Сама броня в виде нескольких слоев, там и парафины, и кевлар, и керамзит, и так далее», — описал полковник.

Но с относительно недавнего времени, по его словам, самым уязвимым местом танка стала крыша. С массовым использованием беспилотников, на поле боя стали часто появляться танки с необычными шатрами, так называемыми «шашлычницами», которые должны защищать от ударов дронов.

«К сожалению, помогают они не очень. Сейчас разработали средство электронной защиты, которое позволяет поражать беспилотники радиоэлектронными средствами. В танках устанавливают генераторы помех, позволяющие заваливать беспилотники. И второе, что используется сегодня, — это великолепная зенитная установка, турель, которая имеет дистанционный способ управления», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что защиту нижнего бронелиста корпуса российских танков Т-90М «Прорыв» от подрыва мин усилили. Теперь, если танк наезжает на мину, срабатывает специальное защитное изделие.

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