Зендея раскритиковала обнажавший ее тело костюм робота на премьере «Дюны»

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея раскритиковала свой образ на премьере фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Vogue.

Речь идет об обнажавшем ее тело костюме робота бренда Thierry Mugler. По словам Зендеи, ее стилист Лоу Роуч сначала не одобрил этот образ. На примерке присутствовал один из создателей наряда, который смог его подогнать под знаменитость.

Однако, когда она вышла на красную дорожку, подумала, что это была плохая идея. «Через 10 минут или даже меньше, у меня сильно закружилась голова. Из-за металла в костюме мне было очень жарко», — призналась собеседница издания.

В марте сообщалось, что Зендея кардинально сменила имидж и восхитила фанатов. Звездный стилист Лоу Роуч поделился видео, в котором запечатлел актрису в голубой рубашке и шортах, оформленных вертикальными синими полосами.