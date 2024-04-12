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11:43, 12 апреля 2024Спорт

Жена Карпина одним словом оценила качество дорог в Ростове-на-Дону

Жена Карпина Дарья словом «катастрофа» оценила качество дорог в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказалась о качестве дорог в Ростове-на-Дону.

Подписчики попросили ее оценить дороги по 10-бальной шкале и сравнить их с эстонскими, но супруга специалиста ответила одним словом. «Катастрофа. Зачем сравнивать с Эстонией? Достаточно сравнить с Москвой и Питером»», — отметила Карпина.

В начале года Карпина рассказала о планах летом переехать в Эстонию. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране. Карпина объяснила отъезд тем, что одной из дочерей нужно готовиться к школе.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024-го. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

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      Алексей Гусев
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