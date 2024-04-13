Спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на фуникулере в Анталье

После аварии на канатной дороге в Анталье эвакуировали 128 человек

Спасатели эвакуировали 128 человек после аварии на канатной дороге в турецкой Анталье. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил Мухиттин Боджек в субботу, 13 апреля.

«Наши усилия по спасению наших граждан, застрявших на канатной дороге, продолжаются», — заявил журналистам Боджек во время брифинга перед журналистами. По последним данным, спасатели эвакуировали 128 человек из 16 кабинок фуникулера.

Мэр Антальи заявил, что экстренные службы продолжают спасать людей, оказавшихся еще в восьми кабинах. В них остаются 43 человека. Как минимум один человек погиб и 10 получили ранения в результате обрушения кабины фуникулера. На месте работают пожарные, полицейские, медицинские и спасательные бригады.

О том, что в турецкой Анталье обрушилась кабина фуникулера, стало известно вечером 12 апреля. Очевидцы рассказали, что канатная дорога остановилась после сильной тряски, после чего произошло обрушение одной из кабин.