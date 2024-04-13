«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. У победителя забили форварды Стефан Да Коста, Артем Каштанов, Алексей Макеев, а также защитники Никита Трямкин и Денис Баранцев. В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились нападающие Данила Юров, Денис Зернов и Роман Канцеров.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии — 3-3. Серия продлится до четырех побед. Решающий, седьмой матч между командами пройдет 15 апреля в Магнитогорске.

В финале победитель противостояния встретится с ярославским «Локомотивом», который разгромил челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.