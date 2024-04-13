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21:18, 13 апреля 2024Бывший СССР

В Киргизии оценили комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства

МИД Киргизии положительно оценил слова Захаровой об уважении статуса дипломатов
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Киргизии положительно оценил комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о жалобе жены сотрудника киргизского посольства. Об этом сообщает .

В киргизском ведомстве отметили, что «с удовлетворением восприняли» слова российского дипломата о незыблемости дипломатического статуса и о приверженности России Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк сообщила, что 8 апреля полицейские проводили профилактический обход жилого сектора Москвы. Одна из жительниц дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять документы и сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

По факту произошедшего МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы. В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов.

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      Марина Совина
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