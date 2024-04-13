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17:26, 13 апреля 2024Россия

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мирная жительница пострадала при обстреле Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам под обстрел кассетными снарядами попал поселок городского типа Суземки.

«По предварительной информации, в результате террористической атаки легкое ранение получила мирная жительница. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Повреждения получили несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, добавил глава области.

Накануне над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Богомаз отметил, что беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Суземского района области силами противовоздушной обороны (ПВО).

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      Никита Абрамов
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