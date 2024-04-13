Назван способ избавиться от живота в домашних условиях

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота в домашних условиях. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала выполнять повороты. Для это нужно сесть, опустив ноги, а руки сомкнув в замок перед грудью. Затем необходимо поворачиваться влево и вправо. Следующими упражнениями стали скручивания и попеременное касание коленей.

Далее эксперт посоветовала наклоны и обратные отжимания. Закончить тренировку стоит упражнением уголок. Для его выполнения нужно ровно сесть, согнув ноги в коленях. Затем необходимо облокотиться на руки, поднять тело и задержаться в таком положении 40 секунд.

В декабре 2023 года Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.