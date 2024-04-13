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15:58, 13 апреля 2024Спорт

«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1 в матче РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 76-й минуте забил защитник Яхья Аттийят-Алла.

Таким образом, после 22 матчей «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает предпоследнее, 15-е место с 18 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 44 очка.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом», а «Сочи» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 21 апреля.

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      Анастасия Борисова
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