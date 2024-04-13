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13:07, 13 апреля 2024Мир

Нидерланды закроют посольство в Тегеране

Нидерланды закроют посольство в Тегеране из-за напряженности в регионе

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Нидерландов решили закрыть свое посольство в Тегеране, столице Ирана. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщается на сайте МИД королевства.

Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле будут закрыты в воскресенье для посещения. МИД принял такое решение в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье будет принято решение, открывать ли посольство и консульские отделения в понедельник. Посетителей, которым была назначена встреча на территории посольства, известили о переносе.

В заключение в министерстве подчеркнули, что деятельность дипломатических миссий в регионе продолжается, однако безопасность сотрудников и граждан Нидерландов имеет высший приоритет. «По понятным причинам министерство никогда не делает заявлений о принимаемых мерах безопасности», — говорится в сообщении.

13 апреля в МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто в ней находится. Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщал, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля.

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      Андрей Ставицкий
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