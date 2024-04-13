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10:20, 13 апреля 2024Бывший СССР

В Казахстане задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина

МВД Казахстана задержало россиянина, находившегося в межгосударственном розыске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана задержали в гражданина России, который находился в межгосударственном розыске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности задержан 32-летний гражданин РФ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за вовлечение и участие граждан Таджикистана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

Сотрудниками решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее стало известно, что из Казахстана экстрадировали в Россию обвиненную в особо крупном мошенничестве женщину. По данным МВД, злоумышленница в период с 2010 по 2014 год заняла крупные суммы денег под проценты у трех жительниц Сахалинской области.

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