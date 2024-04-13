В Киеве заявили о дефиците радаров для наблюдения за воздушным пространством

Инженер Криволап: системы слежения не засекли уничтожившую ТЭС под Киевом ракету

Системы слежения не смогли засечь ракету, которая уничтожила ТЭС под Киевом. О дефиците радаров для наблюдения за воздушным пространством заявил в эфире телеканала «Прямой» украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

Эксперт пожаловался, что украинская сторона даже не предприняла попыток сбить ракету с направления. Он отметил, что основную защиту Киева и его округи обеспечивают американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и другие системы, при этом они получают данные от спутников и самолетов авиационных комплексов радиообнаружения и наведения, летающих вдоль западной границы Украины.

Криволап утверждает, что крылатая ракета, попавшая по ТЭС, благодаря режиму сканирования рельефа местности летела очень низко над поверхностью, кроме того, она имела малый тепловой след и радиолокационную заметность. Главным выводом из этого является то, что Украине на данный момент уже не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством, резюмировал инженер.

Ранее вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар, предположительно, по ТЭС под Киевом — одной из крупнейших на Украине и самой мощной в Киевской области. Украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю станции.

