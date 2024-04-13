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12:00, 13 апреля 2024Мир

В МИД прокомментировали заявления Японии о ядерной риторике России

Захарова: заявления Японии о ядерной риторике России — это пример дезинформации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявления постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о ядерной риторике России, назвав это примером дезинформации, передает ТАСС.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример "фейк ньюс" и дезинформации», — заявила Захарова.

Мицуко Сино вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от России ядерной угрозой.

Она уточнила, что Япония является единственным государством, против которого применяли ядерное оружие. Однако, в своей речи Сино не сочла нужным указать, что бомбардировки городов проводились Соединенными Штатами.

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      Валентин Карант
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