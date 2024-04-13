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03:31, 13 апреля 2024Интернет и СМИ

В России разработали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов

Smart Engines: в РФ создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В России создали нейросеть для выявления террористов и правонарушителей среди трудовых мигрантов, об этом сообщили в компании-разработчике Smart Engines, передает РИА Новости.

Там пояснили, что универсальный комплекс на базе искусственного интеллекта может автоматически проверять все документы граждан из стран СНГ на подлинность и сверять фотографии в документе со снимком предъявителя.

Программно-аппаратный комплекс изучает подлинность документов в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазон, он распознает паспорта, визы, миграционные карты, разрешения на работу и другие.

Также нейросеть проверят элементы защиты бланка, такие как флуоресцентные волокна, специальную бумагу, чернила, а также определяет попытки вмешательства, например, если были перепечатаны какие-либо данные или переклеена фотография.

«Созданный комплекс позволяет за секунды проверить документ и убедиться, что документ предъявляет его истинный владелец», — пояснил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил использовать искусственный интеллект для блокировки Telegram-каналов террористов.

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