В силовых структурах рассказали о пострадавших из-за ракетного удара по Луганску

РИА Новости: вследствие ракетного удара по Луганску есть пострадавшие

Вследствие ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«На месте удара работают экстренные службы. Есть пострадавшие, их количество и степень [тяжести] ранений уточняется», — рассказал изданию источник.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявлял, что ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска.

Он отметил, что в результате удара повреждения получили жилые дома. на месте уже работают экстренные службы.