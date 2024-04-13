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13:30, 13 апреля 2024Россия

В силовых структурах рассказали о пострадавших из-за ракетного удара по Луганску

РИА Новости: вследствие ракетного удара по Луганску есть пострадавшие

Фото: РИА Новости

Вследствие ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску есть пострадавшие. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«На месте удара работают экстренные службы. Есть пострадавшие, их количество и степень [тяжести] ранений уточняется», — рассказал изданию источник.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале заявлял, что ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска.

Он отметил, что в результате удара повреждения получили жилые дома. на месте уже работают экстренные службы.

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      Валентин Карант
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