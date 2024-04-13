В Запорожье допустили нахождение людей под завалами после обстрела Токмака

Рогов допустил, что в Токмаке после обстрела под завалами могут находиться люди

В Токмаке после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) под завалами разрушенных домов могут находиться люди. Об этом заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В результате атаки более 30 домов остались без газа, некоторые из них получили повреждения, так, в двух домах обрушились стены. В зданиях начался пожар, его ликвидировали спасатели.

После обстрела Токмака стало известно, что жертвами стали шесть человек, в том числе ребенок. Не менее 20 местных жителей получили ранения и травмы.

