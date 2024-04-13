Затопленные территории в Оренбургской области сняли из космоса

Российские спутники сфотографировали затопленные территории Оренбургской области

Российские спутники сфотографировали затопленные территории Оренбургской области. Соответствующие снимки разместил Роскосмос в своем Telegram-канале.

Отмечается, что съему вели спутники «Канопус-В» и «Метеор-М».

«Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области», — говорится в сообщении. На кадрах можно увидеть разлив воды на территории Орска.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.