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00:13, 14 апреля 2024Россия

14 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

14 апреля в России отмечают сразу два праздника День войск противовоздушной обороны и День медицинской службы уголовно-исполнительной системы. В мире в этот день отмечают Бенгальский Новый год и Национальный день бывших супругов в США. Подробнее о торжествах, приметах и именинниках 14 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День войск противовоздушной обороны (ПВО)

День войск противовоздушной обороны празднуют в России ежегодно во второе воскресенье апреля. Дату закрепили за праздником еще в 1975 году в рамках подготовки к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В честь праздника в частях и учебных заведениях противовоздушной обороны традиционно организовывают торжественные построения, а отличившиеся военнослужащие получают заслуженные награды.

День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ

Изображение: Н. Осташев / Wikimedia

Праздник учредили в память о докторе Федоре Гаазе, который, будучи главным врачом московских тюрем, в 1829 году обратился к князю Голицыну — Гааз попросил уполномочить его следить за здоровьем всех московских арестантов. Позже врачебные обследования заключенных стали регулярными, что впоследствии привело к созданию специализированной медицинской службы.

Официально праздник начали отмечать в России в 2011 году. В этот день принято поздравлять всех медицинских работников уголовно-исполнительной системы.

Какие еще праздники отмечают в России 14 апреля

  • Дeнь нeзaвиcимocти cтудeнчecтвa Cpeднeгo Уpaлa;
  • Старославянский праздник огня (День Семаргла).

Праздники в мире

Бенгальский Новый год

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Наступление нового календарного года в Бангладеш и западной Бенгалии отмечают 14 апреля. Перед праздником в домах принято делать уборку и накрывать на стол. В торжественный день принято ходить друг к другу в гости и на ярмарки, где продают традиционные сладости и работы местных мастеров. Также на ярмарках обычно выступают артисты.

Крупные бенгальские общины отмечают свой Новый год и в других странах, например, в Австралии праздник широко отмечают жители Сиднея, Мельбурна и Камберры. При этом главным азиатским фестивалем в Европе считается новогодняя бенгальская ярмарка в Лондоне.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 апреля

  • Дeнь дeтeй в Перу;
  • День молодежи в Анголе;
  • Всемирный день квантовой физики;
  • Национальный день бывших супругов в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобной Марии Египетской

Изображение: Wikimedia

В возрасте 12 лет Мария ушла из дома и течение последующих 17 лет была блудницей. Однажды она попыталась войти в храм, но сделать ей это не удалось. По преданию, невидимая сила препятствовала девушке.

Тогда она начала молиться перед иконой Божией Матери в притворе храма, после чего смогла зайти в место богослужения и поклониться Кресту. Затем Мария услышала голос Богородицы и ушла в пустыню. Там, в уединении и молитве она провела оставшиеся 47 лет своей жизни. За свой духовный подвиг Мария Египетская была причислена к лику святых. Верующие почитают ее как пример покаяния, благодаря которому даже великий грешник может стать святым.

День памяти преподобного Варсонофия Оптинского

Старец Варсонофий, в миру — Павел Плиханков окончил Полоцкий кадетский корпус и Оренбургское военное училище, после чего половину жизни посвятил военной карьере. Однако в возрасте 46 лет он стал послушником в Оптиной пустыни, после чего принял монашество.

В итоге преподобный Варсонофий стал духовным наставником для тысяч верующих. Во время Русско-японской войны он служил в лазаретах и госпиталях Красного Креста. В 1910 году Варсонофий приезжал на станцию Астапово к умирающему Льву Толстому, чтобы дать писателю возможность примириться с Церковью. Однако встретиться им так и не удалось.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 апреля

  • День памяти мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца;
  • День памяти преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца;
  • День памяти преподобного Геронтия, канонарха Печерского;
  • Конец четвертой седмицы Великого поста.

Приметы на 14 апреля

  • Если в этот день на улице слышны короткие раскаты грома — в ближайшее время придет солнечная погода;
  • Молния на закате предвещает дождь;
  • Большое половодье в этот день — к удачной рыбалке и хорошему сенокосу.

Кто родился 14 апреля

Эдриан Броуди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди родился 14 апреля 1973 года. Известность ему принесла главная роль в фильме Романа Полански «Пианист». Позже актер снимался в картинах: «Отель Гранд Будапешт», «Кинг-Конг», «Учитель на замену», также он сыграл в сериале «Острые козырьки». Эдриан Броуди — обладатель премий «Оскар» и «Сезар».

Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года. Популярность ей принесла роль Вари в сериале «Интерны». Также снималась в фильмах: «Елки», «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Текст».

Кто еще родился 14 апреля

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      Юлия Анасян
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