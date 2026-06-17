Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

В Крыму арестовали мужчину за изнасилование и убийство, совершенное почти 30 лет назад

В Крыму арестовали мужчину за изнасилование и убийство, совершенное почти 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 9 марта 1997 года фигурант двигался на автомобиле в направлении поселка Раздольное, где при съезде на грунтовую дорогу встретил припаркованную машину.

Обвиняемый открыл водительскую дверь и выстрелил из ружья мужчине в грудь, после чего сел за руль и вывез девушку в район села Далекое, где совершил изнасилование. Затем, опасаясь, что пострадавшая сообщит в правоохранительные органы, нанес ей ножевое ранение в шею. Убедившись, что она не подает признаков жизни, он оттащил ее в проулок и скрылся с места происшествия.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей обвиняемому. На момент раскрытия он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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