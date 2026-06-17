Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 17 июня 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

В Крыму арестовали мужчину за изнасилование и убийство, совершенное почти 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму арестовали мужчину за изнасилование и убийство, совершенное почти 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 9 марта 1997 года фигурант двигался на автомобиле в направлении поселка Раздольное, где при съезде на грунтовую дорогу встретил припаркованную машину.

Обвиняемый открыл водительскую дверь и выстрелил из ружья мужчине в грудь, после чего сел за руль и вывез девушку в район села Далекое, где совершил изнасилование. Затем, опасаясь, что пострадавшая сообщит в правоохранительные органы, нанес ей ножевое ранение в шею. Убедившись, что она не подает признаков жизни, он оттащил ее в проулок и скрылся с места происшествия.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей обвиняемому. На момент раскрытия он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Ранее были раскрыты подробности расправы над найденной на чердаке 12-летней россиянкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Девочка испугалась наказания за разбитую бутылку, ушла из дома и не возвращалась 22 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok