Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

МЭА: Нефтедобыча на Ближнем Востоке упала более чем на 14 млн баррелей в сутки

Война в Иране привела к сокращению добычи нефти в странах Персидского залива более чем на 14 миллионов баррелей в сутки. О серьезном падении регионального показателя сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Главной причиной подобной динамики аналитики назвали регулярные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру ближневосточных государств. С ущербом столкнулись Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие крупные региональные игроки.

Следствием резкого падения добычи в регионе стало усиление дисбаланса глобального спроса и предложения нефти, отметили в отраслевой организации. Ситуация начнет исправляться в следующем году. Согласно актуальному прогнозу МЭА, в 2027-м среднесуточное предложение сырья на мировом рынке увеличится на 8 миллионов баррелей, тогда как спрос — только на 2 миллиона.

Все это, предупреждают в международной организации, станет предпосылкой для масштабного переизбытка нефти. На ситуацию повлияют в том числе наращивание добычи на Ближнем Востоке и приток дополнительных партий сырья из стран Персидского залива. Результатом этого, ожидают эксперты, станет стремительное падение цен на нефть. Согласно прогнозу финансовой группы Citi, к концу года средняя стоимость Brent упадет до 70 долларов за баррель.

