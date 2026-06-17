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13:52, 17 июня 2026Экономика

Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

МЭА: Нефтедобыча на Ближнем Востоке упала более чем на 14 млн баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)
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Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Война в Иране привела к сокращению добычи нефти в странах Персидского залива более чем на 14 миллионов баррелей в сутки. О серьезном падении регионального показателя сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Главной причиной подобной динамики аналитики назвали регулярные атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру ближневосточных государств. С ущербом столкнулись Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие крупные региональные игроки.

Следствием резкого падения добычи в регионе стало усиление дисбаланса глобального спроса и предложения нефти, отметили в отраслевой организации. Ситуация начнет исправляться в следующем году. Согласно актуальному прогнозу МЭА, в 2027-м среднесуточное предложение сырья на мировом рынке увеличится на 8 миллионов баррелей, тогда как спрос — только на 2 миллиона.

Все это, предупреждают в международной организации, станет предпосылкой для масштабного переизбытка нефти. На ситуацию повлияют в том числе наращивание добычи на Ближнем Востоке и приток дополнительных партий сырья из стран Персидского залива. Результатом этого, ожидают эксперты, станет стремительное падение цен на нефть. Согласно прогнозу финансовой группы Citi, к концу года средняя стоимость Brent упадет до 70 долларов за баррель.

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