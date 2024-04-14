Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА

Акинфеев извинился перед фанатами ЦСКА за пропущенный в игре с «Локомотивом» гол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев извинился перед фанатами после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Его обращение приводится в Telegram-канале клуба.

Акинфеев заявил, что первый пропущенный гол (на 44-й минуте игры от Ильи Самошникова — прим. «Ленты.ру») — полностью его ответственность. «При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого не просто складывающегося матча, мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — добавил голкипер.

По его словам, сплочение в тяжелые моменты формирует команду и вселяет оптимизм. «Очень надеюсь, что этот матч принес нашим болельщикам больше положительных эмоций», — отметил футболист.

13 апреля ЦСКА вырвал ничью в дерби с «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 3:3. ЦСКА и «Локомотив» имеют в активе по 37 очков и располагаются на четвертом и пятом местах в турнирной таблице чемпионата России соответственно.

