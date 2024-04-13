ЦСКА вырвал ничью в дерби с «Локомотивом»

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 3:3 в дерби в РПЛ

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 3:3. В составе победителей голами отметились Илья Самошников, Максим Глушенков и Лукас Фассон. У армейцев отличились Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков и располагаются на четвертом и пятом местах в турнирной таблице соответственно. В следующем туре 20 апреля железнодорожники на выезде сыграют с казанским «Рубином», а ЦСКА в этот же день дома встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее 13 апреля «Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» со счетом 7:1, «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:1.