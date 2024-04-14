Иран нанес удар по израильской авиабазе баллистическими ракетами

IRNA: Иран ударил по израильской авиабазе в пустыне Негев ракетами «Хайбар»

Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев баллистическими ракетами «Хайбар». Об этом сообщает агентство IRNA, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате атаки одной из армейских баз нанесен минимальный ущерб, передает РИА Новости. Отмечается, что израильские военные самолеты продолжают перехватывать запущенные Ираном ракеты.

Ранее газете New York Times стало известно, что возможными целями атак Ирана в Израиле могут стать объекты на Голанских высотах и авиабаза в пустыне Негев.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.

