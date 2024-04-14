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18:20, 14 апреля 2024Бывший СССР

Полковник назвал главную битву на линии фронта с Украиной

Полковник Матвийчук назвал сражение за Часов Яр битвой сезона

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сражение за город Часов Яр под Донецком сейчас стало главной битвой на линии фронта между Россией и Украиной, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о значении этого населенного пункта в противостоянии Москвы и Киева.

«Часов Яр — это битва сезона. С падением Часова Яра открывается прямой путь на Краматорск, перерезаются все логистические пути и нарушается устойчивость обороны в Донецком оборонительном районе. Я думаю, противник это все прекрасно понимает, поэтому он туда бросает все больше и больше живой силы и техники. Но проблема в низком качестве личного состава, они необученные. Мобилизованные умеют стрелять, но они не организованы как военная сила. И второе: недостаток боеприпасов и очень низкое качество техники, которую они используют», — объяснил он.

Я полагаю, что задержать на несколько дней, может быть, недель они в состоянии, но изменить кардинально ситуацию — нет. Мы возьмем Часов Яр и выйдем на направление Краматорска

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Как заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, украинские войска пытаются усилить оборону в городе Часов Яр на подконтрольной им части региона. Для этого действующие бригады усиливают боеприпасами, дронами и средствами. Военачальник утверждает, что российская сторона будет стремиться взять город к 9 Мая.

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