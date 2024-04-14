«Хезболла» раскрыла свою роль в ударе Ирана по Израилю

«Хезболла» объявило об уничтожении компонента системы «Железный купол»

Ливанское движение «Хезболла» объявило, что нанесло удары по объектам израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом сообщает агентство Tasnim.

Организация поясняла, что применила ударные дроны для поражения платформы «Железного купола» на оборонительной позиции в Таль-Наме. При этом уточняется, что своими действиями «Хезболла» выразила поддержку палестинскому народу.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.