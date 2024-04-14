Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 14 апреля 2024Мир

Иран после атаки на Израиль вызвал послов Великобритании, Германии и Франции

МИД Ирана после атаки на Израиль вызвал послов Великобритании, ФРГ и Франции

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Германии и Франции в связи с позицией стран после удара по Израилю. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в министерстве.

Иран в ночь на 14 апреля совершил атаку на Израиль с использованием беспилотной техники и ракет, объяснив свои действия самообороной.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      В США вынесли приговор родителям подростка-убийцы

      Иран после атаки на Израиль вызвал послов Великобритании, Германии и Франции

      «Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в матче РПЛ

      Израиль нанес удары по «Хезболле» в ответ на атаку Ирана

      В Иране назвали причину операции против Израиля

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россиянин описал обед в Казахстане фразой «ощущение, что ты восточный хан»

      В Израиле выразили надежду на осуждение Россией атаки по Израилю

      У берегов Румынии обнаружили необычное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше