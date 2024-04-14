Иран после атаки на Израиль вызвал послов Великобритании, Германии и Франции

МИД Ирана после атаки на Израиль вызвал послов Великобритании, ФРГ и Франции

МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Германии и Франции в связи с позицией стран после удара по Израилю. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«Глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в министерстве.

Иран в ночь на 14 апреля совершил атаку на Израиль с использованием беспилотной техники и ракет, объяснив свои действия самообороной.