Иран заявил об уничтожении целей на территории Израиля

IRNA: КСИР заявил об уничтожении целей в Израиле дронами и беспилотниками

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным КСИР, поражены «важные военные цели» армии Израиля «в качестве исполнения предупреждений ранее (...) для наказания агрессора».

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.