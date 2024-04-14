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02:35, 14 апреля 2024Мир

Иран заявил об уничтожении целей на территории Израиля

IRNA: КСИР заявил об уничтожении целей в Израиле дронами и беспилотниками

Фото: Amir Cohen / Reuters

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным КСИР, поражены «важные военные цели» армии Израиля «в качестве исполнения предупреждений ранее (...) для наказания агрессора».

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

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      Марина Совина
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