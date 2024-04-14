Иранские хакеры отключили израильский «Железный купол»
Иранские хакеры Handala отключили израильскую систему ПРО «Железный купол»
Иранская хакерская группировка Handala заявила об успешной атаке на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом говорится в сообщении кибервзломщиков в Telegram.
Хакеры утверждают, что это уже вторая успешная атака на радары ПРО. «Но в этот раз у вас есть всего несколько часов, чтобы починить их. Игра началась», — заявили они.
В скором времени ожидается подлет к Израилю основной группы ударных беспилотников, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля. По некоторой информации, речь может идти о сотнях дронов