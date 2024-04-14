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00:18, 14 апреля 2024Интернет и СМИ

Иранские хакеры отключили израильский «Железный купол»

Иранские хакеры Handala отключили израильскую систему ПРО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иранская хакерская группировка Handala заявила об успешной атаке на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом говорится в сообщении кибервзломщиков в Telegram.

Хакеры утверждают, что это уже вторая успешная атака на радары ПРО. «Но в этот раз у вас есть всего несколько часов, чтобы починить их. Игра началась», — заявили они.

В скором времени ожидается подлет к Израилю основной группы ударных беспилотников, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля. По некоторой информации, речь может идти о сотнях дронов

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      Марина Совина
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