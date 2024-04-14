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00:51, 14 апреля 2024Мир

Израиль начал готовиться к нескольким дням противостояния с Ираном

Kan: Израиль на фоне атаки Ирана готовится к нескольким дням противостояния

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В свете запуска Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Израиль начал подготовку к нескольким дням противостояния с Тегераном. Об этом сообщает радиостанция Kan. Согласно имеющейся информации, войска страны зафиксировали более ста беспилотников, которые были запущены Ираном в сторону Израиля.

Ранее иранская хакерская группировка Handala проинформировала об успешной атаке на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». По словам хакеров, это уже вторая успешная атака на радары ПРО.

Тем временем американские чиновники заявили, что силы США в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские БПЛА. Они добавили, что истребители США находятся «в режиме готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана».

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      Маргарита Пименова
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