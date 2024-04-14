На Украине заявили о наступлении поворотного момента в конфликте Киева и Москвы

Киевские чиновники заявили о поворотном моменте в конфликте между Украиной и РФ

В конфликте между Россией и Украиной наступил поворотный момент из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских чиновников.

По словам заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук, тактика российских войск изменилась не в лучшую для Киева сторону. Если в первые два года боевых столкновений атаки были более разрозненными, то теперь удары ракет и беспилотников по энергетической системе становятся все более точными и концентрированными.

Гринчук отмечает, что вся инфраструктура, на восстановление и ремонт которой были потрачены годичные усилия, оказалась разрушена за несколько дней в результате нескольких атак. Удары наносятся с такой интенсивностью, которая не наблюдалась более чем задва предыдущих года.

Как рассказал Александр Харченко, директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC), с 22 марта Россия начала реализовывать новую стратегию, состоящую из массированных ударов по конкретным целям. В результате были разрушены украинские электростанции, в том числе Трипольская ТЭЦ. По мнению Харченко, это произошло из-за того, что электростанции стали менее защищенными ПВО по окончанию зимы.

В EIRC рассматривают альтернативу крупным электростанциям, которые могут быть заменены более многочисленными малыми электростанциями с газопоршневыми двигателями.