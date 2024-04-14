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10:05, 14 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали условие поражения в конфликте с Россией

WP: военный ВСУ заявил, что Украина проиграет, если не получит боеприпасы

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Если Вооруженным силам Украины (ВСУ) получит помощь с военным оснащением, то страна потерпит поражение в конфликте с Россией. Это условие назвали в материале американского издания The Washington Post.

Издание цитирует слова украинского военного из 45 десантно-штурмовой бригады ВСУ. «Если у нас не будет достаточного количества боеприпасов, мы проиграем эту войну», — заявил он.

При этом в материале отмечается, что в военном противостоянии с Россией Украина будет больше полагаться на атаки дронами, чем на использование других видов вооружения.

Ранее бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс дал прогноз на исход конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в 2024 году Киев может потерпеть поражение из-за дефицита боеприпасов, нехватки личного состава и средств противовоздушной обороны.

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