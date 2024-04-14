Названо число выпущенных Ираном по Израилю ракет

ABC News: Иран выпустил по Израилю около 150 ракет

Иран выпустил приблизительно 150 ракет по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске. Такое число назвал телеканалу ABC News высокопоставленный источник в США.

Уточняется, что сначала Иран выпустил 70 ракет, затем еще 80.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.