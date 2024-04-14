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07:17, 14 апреля 2024Россия

Подтопление домов в Курганской области продолжится

МЧС: в четырех населенных пунктах Курганской области продолжится подтопление

Фото: Katie Moum / Unsplash

В четырех населенных пунктах Курганской области продолжится подтопление домов, сообщило Главное управление МЧС по региону. Подтопление ожидается в населенных пунктах Ялым, Мочалово, Глядянское и Плотниково.

«В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у города Кургана, Притобольного и Кетовского МО ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +15...+40 сантиметров. Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня продолжится подтопление жилых домов», — отмечается в прогнозе.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что в Сочи с 13 по 16 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. Штормовое предупреждение распространяется на гористые местности муниципального округа Сочи выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

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      Маргарита Пименова
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