РИА Новости: потерявший ногу в боях за Артемовск сапер вернулся в зону СВО

Потерявший ногу во время боев за Артемовск российский боец с позывным Ашкеназе сообщил, что восстановился и вернулся в зону специальной военной операции (СВО) командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг». Военный рассказал в беседе с РИА Новости, что после того, как ему поставили протез, он принял решение вернуться в зону боевых действий.

«Моя мотивация была, что кроме нас, кто еще будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма», — объяснил сапер.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боестолкновение произошло в Запорожской области. Российским военным удалось ликвидировать более 15 украинских солдат.