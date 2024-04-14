Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 14 апреля 2024Россия

Потерявший ногу российский сапер вернулся в зону спецоперации

РИА Новости: потерявший ногу в боях за Артемовск сапер вернулся в зону СВО

Потерявший ногу во время боев за Артемовск российский боец с позывным Ашкеназе сообщил, что восстановился и вернулся в зону специальной военной операции (СВО) командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг». Военный рассказал в беседе с РИА Новости, что после того, как ему поставили протез, он принял решение вернуться в зону боевых действий.

«Моя мотивация была, что кроме нас, кто еще будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма», — объяснил сапер.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские бойцы батальона имени Судоплатова уничтожили три наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боестолкновение произошло в Запорожской области. Российским военным удалось ликвидировать более 15 украинских солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Почему полученный ущерб оценили как незначительный?

      Названы последствия ядерного инцидента на ЗАЭС для Украины и Европы

      Подтопление домов в Курганской области продолжится

      Мост под Курганом смыло течение Тобола

      В Оренбурге за сутки затопило еще тысячу домовладений

      Посол высказался о личности помешавшего преступнику в Сиднее мужчины

      США отказались участвовать в операциях Израиля против Ирана

      Байден назвал сегодняшнюю ночь победой Израиля

      Российский снайпер рассказал о выигранных дуэлях со стрелками ВСУ и наемниками

      Израильские чиновники раскрыли число выпущенных Ираном ракет и беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше